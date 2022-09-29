Москва, 29 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Росрыболовство снимает запрет на лов байкальского омуля для рыбаков-любителей, сообщает 29 сентября телеграм-канал правительства Иркутской области.

Правительство Иркутской области Омуль байкальский

В Северо-Байкальском, Баргузинском, Прибайкальском и Южно-Байкальском рыбопромысловых районах лов будет разрешен с февраля до распаления льда и в летний период времени.

На территории Иркутской области в Южно-Байкальском рыбопромысловом районе разрешен лов в летний период с 1 по 15 июля (включительно).

Кроме того, определен промысловый размер байкальского омуля — не менее 20 см. Запрет на промышленный вылов сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, промышленный лов омуля на Байкал был запрещен 1 октября 2017 года. Была усилена борьба с нелегальным промыслом, ежегодно выпускается большое количество личинок омуля, выращенных на рыбоводных заводах. Однако ученые утверждают, что еще рано разрешать лов, необходимо, чтобы половой зрелости достигло племенное стадо, родившееся после введения запрета, то есть, должно пройти от 7 до 10 лет.

Но еще в июне 2022 года Росрыболовство известило о планах открыть любительскую рыбалку на омуля на Байкале, а затем, в 2023 году, возможно, разрешат промышленный вылов.

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