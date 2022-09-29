Канберра, 29 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Участок Тихого океана размером почти с австралийский штата Квинсленд был отчищен от мусора, общий вес которого превышает 100 000 килограммов. Как сообщает телеканал Nine News, очищение океана является инициативой группы, финансируемой за счет пожертвований.

Rodovid.me Пластиковый мусор в океане

﻿Большое тихоокеанское мусорное пятно — крупнейшее в мире скопление пластика в Мировом океане, простирающееся от западного побережья Северной Америки до Японии. С тех пор, как оно было впервые обнаружено в 1997 году, его размеры только увеличиваются.

Группа волонтеров Ocean Cleanup неустанно работает над сокращением количества мусора, используя длинную U-образную сеть, которую два больших корабля тащат через Тихий океан для сбора пластика. Новые методы очистки позволяют собрать 7000 кг пластика менее чем за четыре дня.

Некоммерческая организация, базирующаяся в Нидерландах, затем вывозит контейнеры, наполненные пластиком — часто состоящим из твердого пластика, веревок, рыболовных сетей или фрагментов пенопласта — обратно на берег и перерабатывает материалы в такие вещи, как например солнцезащитные очки.