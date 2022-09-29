Стокгольм, , 12:09 — REGNUM 29 сентября Береговая охрана Швеции опубликовала пресс-релиз, чтобы уточнить количество утечек. Согласно данным ведомства, сейчас в Балтийском море на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в общей сложности есть четыре утечки, передает телеканал SVT.

Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» ПАО «Газпром»

Так, в исключительной экономической зоне Швеции есть две утечки: более крупная на «Северном потоке-1» и меньшая на «Северном потоке-2». Расстояние между двумя шведскими сбросами составляет 1 морскую милю, что соответствует чуть более 1,8 километра.

Остальные две утечки, по данным Береговой охраны Швеции, образовались в исключительной экономической зоне Дании.

Напомним, что правительства Дании и Швеции считают, что утечка газа в Балтийском море является намеренным саботажем.