Санкт-Петербург, 29 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Ряд сотрудников администрации Ленинградской области подлежат частичной мобилизации, сообщил 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM источник в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

По его словам, среди сотрудников есть те, кто может подлежать мобилизации, однако точное их количество источник уточнить отказался.

«Мобилизованные есть во всех районах», — добавил собеседник агентства, имея в виду сотрудников районных администраций.

Напомним, 21 сентября президент РФ объявил о начале частичной мобилизации. На утро следующего дня в Ленобласти стали выдавать первые повестки мобилизованным. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко лично посетил воинскую часть в Луге, куда направляют мобилизованных жителей, и взял под свой контроль решение вопросов, связанных с мобилизацией.