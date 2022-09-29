Ереван, , 12:03 — REGNUM В Армении нужно развивать три основных стратегических направления. Об этом 29 сентября заявила на заседании премьер-министр республики Никол Пашинян.

Никол Пашинян Primeminister.am

«Во-первых, мы должны приложить все усилия для установления прочного мира и стабильности вокруг Армении. Во-вторых, мы должны последовательно продолжать наши реформы в сфере образования, и нам нужны значительные крупные государственные инвестиции в сфере образования. И, наконец — последовательно должны быть реализованы реформы армии», — сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что это не означает отказ от развития по другим направлениями. По его словам, названные им приоритеты должны стать «локомотивом», который должен вытянуть Армению из сложной ситуации.

Стоит отметить, что Пашинян также заявил о срыве поставок вооружения и боеприпасов для Армении из других стран. По его мнению, этого добился Азербайджан.

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