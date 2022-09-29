Джакарта, , 12:03 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди продолжила настаивать на равенстве вакцин и готовности к будущим пандемиям, председательствуя на заседании группы по взаимодействию COVAX, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

«Пандемия еще не закончилась, но конец пандемии не за горами», — заявила глава МИД Индонезии на встрече.

Ретно Марсуди также подчеркнула важность продолжения продвижения глобальной солидарности и обеспечения равного доступа к медицинским решениям, особенно для развивающихся стран.

«Сегодня мир нуждается в постоянном механизме, способном укрепить архитектуру глобального здравоохранения. Поэтому индонезийское председательство в G20 также обеспечивает медицинские решения для развивающихся стран через Фонд финансового посредничества (FIF)», — заявила Ретно Марсуди.

Через COVAX Индонезия бесплатно получила130 662 975 доз вакцины против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что народ Индонезии должен быть благодарен за то, что запасов продовольствия в стране все еще достаточно в разгар продовольственного кризиса, охватившего мир.

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