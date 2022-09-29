Донецк, , 12:02 — REGNUM Здание детского сада пострадало в результате обстрела Горловки (ДНР) киевскими боевиками. Об этом сообщил 29 сентября мэр города Иван Приходько.

Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ Никита Третьяков © ИА REGNUM

После обстрела зафиксированы разрушения детского сада № 4 на улице Докучаева в посёлке шахты имени Н. А. Изотова, уточнил Приходько в своём телеграм-канале.

Один дом на улице Докучаева тоже серьёзно повреждён.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября при обстреле Горловки погиб мирный житель.

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