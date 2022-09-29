Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Число сторонников Демократической партии США, которые хотели бы, что нынешний американский лидер Джо Байден избирался на второй срок, выросло, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

Джозеф Байден Facebook.com/joebiden

Как показал новый совместный опрос Morning Consult и Politico, 59% избирателей-демократов считают, что Байден должен снова баллотироваться в Овальный кабинет. В августе такой же точки зрения придерживались 53%.

В марте этого года Байден мог похвастаться 66-процентной поддержкой демократов на переизбрании, но в июле этот показатель упал до 51% из-за низких рейтингов одобрения.

Теперь президент, возможно, снова набирает популярность: доля избирателей-демократов, выступающих против переизбрания, упала с 41% до всего лишь 35% в период с августа по сентябрь. Но если Байден не будет баллотироваться, его заместитель будет иметь небольшое преимущество перед другими потенциальными демократами на предварительных выборах партии: 28% заявили, что отдали свой голос за вице-президента США Камалу Харрис.

Харрис баллотировалась в президенты в избирательном цикле 2020 года, но отказалась от участия в гонке, позже поддержала Байдена и впоследствии стала его напарником. По ее словам, она будет «с гордостью» баллотироваться с Байденом, если он будет баллотироваться на второй срок.

Следующим в новом опросе был министр транспорта Пит Буттиджич, который недавно привлек больше слухов о 2024 году, набрав 13 процентов.

Отметим, что опрос телеканала ABC и газеты The Washington Post, опубликованные 25 сентября, показал, что возможную попытку действующего президента Джо Байдена переизбраться на выборах в 2024 году не приветствуют более половины сторонников Демократической партии США.

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Кроме того, бывший официальный представитель администрации Байдена Джен Псаки заявила о том, что если намеченные на ноябрь промежуточные выборы в США станут «референдумом» по вопросу поддержки президента США Джо Байдена, Демократическую партию ждет поражение.

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