Вашингтон, 29 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Число сторонников Демократической партии США, которые хотели бы, что нынешний американский лидер Джо Байден избирался на второй срок, выросло, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

Facebook.com/joebiden Джозеф Байден

Как показал новый совместный опрос Morning Consult и Politico, 59% избирателей-демократов считают, что Байден должен снова баллотироваться в Овальный кабинет. В августе такой же точки зрения придерживались 53%.

В марте этого года Байден мог похвастаться 66-процентной поддержкой демократов на переизбрании, но в июле этот показатель упал до 51% из-за низких рейтингов одобрения.

Теперь президент, возможно, снова набирает популярность: доля избирателей-демократов, выступающих против переизбрания, упала с 41% до всего лишь 35% в период с августа по сентябрь. Но если Байден не будет баллотироваться, его заместитель будет иметь небольшое преимущество перед другими потенциальными демократами на предварительных выборах партии: 28% заявили, что отдали свой голос за вице-президента США Камалу Харрис.

Харрис баллотировалась в президенты в избирательном цикле 2020 года, но отказалась от участия в гонке, позже поддержала Байдена и впоследствии стала его напарником. По ее словам, она будет «с гордостью» баллотироваться с Байденом, если он будет баллотироваться на второй срок.

Следующим в новом опросе был министр транспорта Пит Буттиджич, который недавно привлек больше слухов о 2024 году, набрав 13 процентов.

Отметим, что опрос телеканала ABC и газеты The Washington Post, опубликованные 25 сентября, показал, что возможную попытку действующего президента Джо Байдена переизбраться на выборах в 2024 году не приветствуют более половины сторонников Демократической партии США.

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Кроме того, бывший официальный представитель администрации Байдена Джен Псаки заявила о том, что если намеченные на ноябрь промежуточные выборы в США станут «референдумом» по вопросу поддержки президента США Джо Байдена, Демократическую партию ждет поражение.

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