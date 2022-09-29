Уфа, 29 сентября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Заявка Башкирии на реконструкцию очистных сооружений 1968 года постройки в селе Петровском Ишимбайского района одобрена на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба главы республики.

ru.wikipedia.org Очистные сооружения

В режиме видеоконференции заседание провёл заместитель председателя правительства РоссииМарат Хуснуллин.

Отмечается, что из-за высокого износа эти очистные сооружения уже не эксплуатируют.

«По итогам реализации проекта планируем ввести в эксплуатацию обновлённые сооружения производительностью 300 куб. метров в сутки, а также 380 м канализационного коллектора. Это позволит обеспечить очистку сточных вод и модернизировать системы водоотведения для 1 800 наших жителей», — приводит пресс-служба слова главы регионаРадия Хабирова.

Отмечается, что общая стоимость этого проекта составляет 135,5 млн рублей, в том числе около 108 млн рублей — заём фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

«Башкирии одобрена заявка в размере 108 млн рублей на капитальный ремонт очистных сооружений», — сообщил Марат Хуснуллин.