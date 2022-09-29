Мадрид, 29 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Официальный представитель испанского правительства Исабель Родригес в рамках водородного конгресса подчеркнула «срочность» ускорения изменений в энергетической политике в Европе, «потому что сегодня энергия — это оружие войны». Об этом пишет агентство EFE.

(сс) D. Esteban González/JCCM Исабель Родригес

«Те, кто ведет войну, используют энергию для нанесения вреда невинным народам, <…> а также другим демократическим странам, таким как наша, и всему Евросоюзу», — сказала Рибера.

По её словам, водородный конгресс «является частью дорожной карты центрального правительства и Евросоюза» в его приверженности «новой, более экологичной промышленности, которая также обеспечивает устойчивость не только в экологической, но и в социальной сфере».

Родригес также защитила «промышленный суверенитет» Испании и подчеркнула приверженность правительства возобновляемым источникам энергии и зеленому водороду в качестве энергетического вектора: «Перед нами стоит задача справиться с последствиями изменения климата и встретить экономическое будущее, зная, что энергия ограничена и что она является объектом спекуляций».