Кострома, 29 сентября 2022, 12:34 — REGNUM Обеспечить все костромские дома теплом и горячей водой планируется к 3 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель начальника управления ЖКХ городской администрации Сергей Белобородов. Ранее коммунальщики называли другую дату — 29 сентября.
В настоящее время без благ остаются 154 костромских дома или 7,4% многоквартирного жилого фонда. Из них 10 не имеют горячей воды, отопления — 76, по ещё 68 адресам нет ни того ни другого. Детские сады и школы и при этом получили ГВС и тепло.
Напомним, отопительный сезон в жилом фонде начался 19 сентября, в соцсфере — 15 сентября.
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