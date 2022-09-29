Кострома, 29 сентября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Обеспечить все костромские дома теплом и горячей водой планируется к 3 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель начальника управления ЖКХ городской администрации Сергей Белобородов. Ранее коммунальщики называли другую дату — 29 сентября.

Bruce Батарея отопления

«ТГК-2 обещает устранить все повреждения и дать ГВС, отопление во все дома до 3 октября. Сроки сдвинулись из-за новых повреждений, с 26 по 29 сентября их было 10. Из-за этого теплом не удалось обеспечить большие кусты домов на улице Северной Правды, Никитской, Горной, Чайковского, Нижней Дебре», — сказал Белобородов.

В настоящее время без благ остаются 154 костромских дома или 7,4% многоквартирного жилого фонда. Из них 10 не имеют горячей воды, отопления — 76, по ещё 68 адресам нет ни того ни другого. Детские сады и школы и при этом получили ГВС и тепло.

Напомним, отопительный сезон в жилом фонде начался 19 сентября, в соцсфере — 15 сентября.