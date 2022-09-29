Тюмень, 29 сентября 2022, 11:59 — REGNUM В городе Суходольске, где находится краснодонская станция переливания крови, волонтёры из тюменского отделения «Молодой Гвардии» сдали кровь и плазму для военных. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Мы планируем, что каждый поток волонтёров, который будет приезжать сюда, будет сдавать кровь и плазму для раненых солдат. Приятно было слышать слова благодарности от врачей, которые говорят, что кровь очень нужна, но желающих из местных жителей не хватает. И всё-таки мы сдавали не одни. В очереди на сдачу крови для воинов вместе с нами было несколько людей», — отметил координатор «Молодой Гвардии» по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Тюмени и Краснодоне состоялся телемост между учителями. Было подписано соглашение о сотрудничестве педагогов двух городов.
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