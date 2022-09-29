Тюмень, 29 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В городе Суходольске, где находится краснодонская станция переливания крови, волонтёры из тюменского отделения «Молодой Гвардии» сдали кровь и плазму для военных. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области На суходольской станции переливания крови

«Мы планируем, что каждый поток волонтёров, который будет приезжать сюда, будет сдавать кровь и плазму для раненых солдат. Приятно было слышать слова благодарности от врачей, которые говорят, что кровь очень нужна, но желающих из местных жителей не хватает. И всё-таки мы сдавали не одни. В очереди на сдачу крови для воинов вместе с нами было несколько людей», — отметил координатор «Молодой Гвардии» по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Тюмени и Краснодоне состоялся телемост между учителями. Было подписано соглашение о сотрудничестве педагогов двух городов.