Чебоксары, 29 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Чувашии на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), где значительно наращиваются объёмы продукции, предлагают трудоустраивать студентов при условии совмещения работы с учёбой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации главы республики по итогам заседания штаба по поддержке устойчивости экономики в условиях санкционного давления.

https://cap.ru Президиум штаба по поддержке устойчивости экономики Чувашии

На предприятиях ОПК дополнительно потребуются специалисты с учётом наращивания мощностей и объёмов производства. По данным минпромэнерго Чувашии, на отдельных заводах ожидается трёхкратный рост объёмов производства.

С учётом роста государственного оборонного заказа потребность в кадрах может возрасти. На начало сентября на пяти предприятиях ОПК оставались открытыми 629 вакансий, из них замещено около 300, на рассмотрении остаются кандидатуры 120 человек. В министерстве промышленности сообщают, что трудоустройство и приём на работу проводится в будни, но и в выходные дни.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил министерству образования совместно с предприятиями продумать возможность совмещения студентами учёбы и работы. Также власти обещают разработать предложения по поддержке потенциальных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и членов их семей, в том числе при переезде из других регионов.

По данным властей, в Чувашии кадры для оборонной промышленности готовятся в 11 профессиональных и высших учебных заведениях, основные направления — «Электроника, радиотехника и системы связи», «Машиностроение», «Химические технологии». По данным специальностям в вузах учатся более 900 человек, в системе среднего профессионального образования — свыше 2,5 тыс. студентов.

Как сообщало ИА REGNUM , 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Из Чувашии первые призывники отправлены 26 сентября. Власти не уточняют, сколько человек ушли на сборы, сославшись на то, что это закрытая информация.