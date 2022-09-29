Ставрополь, , 11:59 — REGNUM В Ставропольском крае было зарегистрировано больше ста браков после объявленной частичной мобилизации. Желающих создать семью расписали в ускоренном порядке, сообщили 29 сентября в управлении ЗАГС Ставропольского края.

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Как отметил в ведомстве, после вступления в силу указа президента РФ о частичной мобилизации в отделы ЗАГС Ставрополья поступило множество звонков и личных обращений по вопросу регистрации брака в ускоренном порядке. В органах ЗАГС разъяснили, что такая возможность предусмотрена при наличии особых обстоятельств. В их числе были названы беременность, наличие совместного ребенка, непосредственная угроза жизни одному из будущих супругов и другие обстоятельства.

«Начальник управления ЗАГС Ставропольского края Сергей Назаренко посетил отдел ЗАГС по городу Ставрополю. Встретился с заявителями, в том числе с теми, которые имеют на руках повестки. Проблем с предоставлением услуги по регистрации брака с сокращением срока нет ни в отделе ЗАГС по городу Ставрополю, ни в других отделах», — было отмечено в сообщении ведомства.

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