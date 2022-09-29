Ставрополь, 29 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Ставропольском крае было зарегистрировано больше ста браков после объявленной частичной мобилизации. Желающих создать семью расписали в ускоренном порядке, сообщили 29 сентября в управлении ЗАГС Ставропольского края.

FrankWinkler Свадьба

Как отметил в ведомстве, после вступления в силу указа президента РФ о частичной мобилизации в отделы ЗАГС Ставрополья поступило множество звонков и личных обращений по вопросу регистрации брака в ускоренном порядке. В органах ЗАГС разъяснили, что такая возможность предусмотрена при наличии особых обстоятельств. В их числе были названы беременность, наличие совместного ребенка, непосредственная угроза жизни одному из будущих супругов и другие обстоятельства.