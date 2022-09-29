Вашингтон, 29 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Правительство США не поддерживает планы ряда арабских государств по восстановлению полноценных дипломатических отношений с Сирией. Об этом 29 сентября сообщает The New Arab со ссылкой на дипломатический источник в Госдепе США.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирия

По данным источника, власти США выступают против такого шага и призывают своих партнёров не поддерживать никаких контактов с Дамаском. Слова американского чиновника прозвучали в ответ на вопрос о публикациях СМИ, свидетельствующих о том, что Вашингтон дал «зеленый свет» Иордании начать нормализацию отношений с Сирией по принципу «шаг за шагом».

«Мы не выражаем никакой поддержки усилиям по реабилитации сирийского режима или Башара Асада, и Соединенные Штаты не будут улучшать свои дипломатические отношения с режимом Асада. Мы также не поддерживаем нормализацию отношений между режимом и другими странами», — цитирует слова источника The New Arab.