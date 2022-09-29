Сеул, 29 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи намерено укрепить сотрудничество со странами Латинской Америки в сфере цифровых технологий. Об этом, как сообщает KBS, заявил директор департамента международного сотрудничества министерства стратегии и финансов Ким Сон Ук.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление он сделал 29 сентября в ходе шестого саммита Южная Корея — Латинская Америка.

«На Латинскую Америку приходится 37% мирового объема электронной коммерции», — заявил представитель минфина.

Ким Сон Ук добавил, что Сеул планирует сотрудничать со странами региона в сфере искусственного интеллекта и цифровизации, акцентировав внимание на том, что в дальнейшем сотрудничество охватит развитие стартапов, малых и средних компаний, применение новых технологий в сельском хозяйстве, борьбу с изменением климата.