Кабул, 29 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) опубликовало отчёт, в котором говорится, что наводнения и землетрясения в нескольких провинциях Афганистана за последние несколько месяцев затронули более 2,23 миллиона человек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ArmyAmber Афганистан

Согласно отчёту, в июне более 85 тысяч человек серьёзно пострадали от землетрясений в Пактике и Хосте, а в июле и августе более 78 тысяч человек пострадали от сильных наводнений в южных и восточных регионах.

«Многие семьи, пострадавшие от стихийных бедствий, потеряли свои дома, имущество и домашний скот, а бедным семьям, потребуется экстренная гуманитарная продовольственная помощь», — говорится в отчёте.

Наводнения не только затронули жилые дома, но и нанесли большой материальный ущерб крестьянам, так как их урожай погиб или был повреждён наводнениями.

В предыдущем отчёте УКГВ отмечалось, что более 24 миллионов человек в Афганистане сталкиваются с нехваткой продовольствия.