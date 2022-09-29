Петропавловск-Камчатский, 29 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Высокая явка и итоги прошедших с 23 по 27 сентября референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях говорят о том, что жители освобожденных территорий бывш. УССР доверяют России и хотят восстановить историческую справедливость — вернуться домой, считает инспектор по государственному строительному надзору Камчатки Сергей Силантьев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

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«Когда я узнал о проведении референдумов, то испытал радость за людей, живущих на территориях ЛДНР и освобожденных областей, и за то, что наконец-то земли, которые испокон веков принадлежали России, вернутся домой. В течение 8 лет их жители подвергались обстрелам и издевательствам неонацистов. Теперь граждане смогут спокойно гулять по улицам, не боясь за свои жизни и жизни своих детей. Они будут под надежной защитой своего государства, своего президента и Вооруженных сил Российской Федерации», — цитирует Силантьева пресс-служба правительства Камчатки.

Как сообщалоИА REGNUM, по итогам подсчетов 100% голосов в Запорожской области за воссоединение с Россией проголосовали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%, в ЛНР — 98,42%, в ДНР — 99,23%.