Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Федеральное агентство по туризму поддержало создание и реконструкцию 1677 номеров в гостиницах Санкт-Петербурга. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

Гостиница «Октябрьская» в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Провести реконструкцию позволит программа льготного кредитования. которая была запущена в 2021 году для открытия в России современных отелей, санаториев и других комплексов.

«С момента запуска программы льготного кредитования мы видим рост инвестиционной активности в гостиничной отрасли. У гостиниц, особенно курортных, низкая рентабельность, длительный срок окупаемости — поэтому без дешевых, длинных кредитов многие проекты было бы сложно реализовать», — отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

В отобранный Ростуризмом 51 инвестиционный проект вошло создание и восстановление 1677 гостиничных номеров в Северной столице. Инвесторам дадут льготные кредиты на 15 лет под 3-5% годовых. Размер ставки рефинансирования банкам субсидирует Ростуризм.

«Убежден, что поддержка проектов из Северной столицы позволит ещё сильнее раскрыть ее инвестиционный потенциал и повысить привлекательность города для гостей», — считает председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

Напомним, в рамках первого отбора Ростуризм одобрил создание и реконструкцию более 13 тыс. номеров по стране. Среди них 1040 гостиничных номеров в Санкт-Петербурге.

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