Москва, , 11:53 — REGNUM Передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM ранее, он заявил, что выезд с места жительства стоящим на воинском учете с момента мобилизации воспрещается.

«Довожу до вашего сведения. После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов», — отметил Володин в своем телеграм-канале.

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