Москва, 29 сентября 2022, 11:53 — REGNUM Передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Duma.gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM ранее, он заявил, что выезд с места жительства стоящим на воинском учете с момента мобилизации воспрещается.

«Довожу до вашего сведения. После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов», — отметил Володин в своем телеграм-канале.

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