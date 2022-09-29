Горловка, ДНР, 29 сентября 2022, 11:53 — REGNUM Мирный житель погиб при обстреле поселка шахты имени Изотова в Горловке киевскими боевиками, сообщил 29 сентября мэр города Иван Приходько.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские войска обстреляли в Харьковской области колонну с мирными жителями. По предварительным данным, погибли свыше 30 человек, в том числе дети. Из-за постоянных атак экстренным службам не удаётся вывезти тела.
Читайте также: Боевики обстреляли колонну с жителями Купянска, погибли 30 человек