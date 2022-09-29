Горловка, ДНР, , 11:53 — REGNUM Мирный житель погиб при обстреле поселка шахты имени Изотова в Горловке киевскими боевиками, сообщил 29 сентября мэр города Иван Приходько.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

«Поступила информация о погибшем мирном жителе, 1954 года рождения, в поселке шахты имени Н. А. Изотова. Информацию уточняем! Обстрел продолжается! Жителям поселка и прилегающих населенных пунктов быть крайне осторожными», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские войска обстреляли в Харьковской области колонну с мирными жителями. По предварительным данным, погибли свыше 30 человек, в том числе дети. Из-за постоянных атак экстренным службам не удаётся вывезти тела.

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