Великий Новгород, 29 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Военнообязанные в запасе, проживающие на территории Новгородской области, получившие персональные повестки военного комиссара, должны явиться в срок в пункты, указанные в документах, следует из опубликованного 29 сентября приказа областного военного комиссара Олега Зайченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Тем, кто пребывает в запасе, но временно проживает на территории Новгородской области, как следует из документа, необходимо немедленно убыть в места постоянной регистрации и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях. В случае, если сделать этого человек не может, ему необходимо явиться в военный комиссариат по месту воинского учета.

«Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Новгородской области, при получении повестки военного комиссариата, необходимо явиться в сроки и пункты, указанные в них. Иметь при себе документы, личные вещи, указанные в персональных повестках», — следует из приказа.

Руководителям организаций, где трудятся мобилизованные новгородцы, необходимо приостановить с ними трудовые договоры, выплатить все полагающие им суммы и обеспечить явку в срок в пункты сбора.

Также Зайченко напомнил, что для новгородцев, не явившихся по мобилизации в указанные сроки, предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.