Омск, , 11:50 — REGNUM В Омской области организовано выездное консультирование граждан, призванных в ходе частичной мобилизации и направленных на дополнительную подготовку в учебные центры. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 сентября в правительстве Омской области.

Передвижной инфоцентр для мобилизованных в Омской области Оmskportal.ru

Мобилизованные перед отправкой в части проходят усиленную подготовку. Одна из таких учебных баз дислоцируется на территории 14-го военного городка. Каждый день сюда прибывают призванные со всей области. На территории палаточного армейского городка организована работа мобильного инфоцентра.

В первые же часы за консультацией в инфоцентр, где работают специалисты из военкомата, воинских частей, министерства региональной политики и министерства региональной безопасности, обратились десятки человек. Основные темы обращения — состояние здоровья, предоставление отсрочки по займам, кредитам или ипотеке, вопросы денежного довольствия, оформление производственной брони.

Также передвижной инфоцентр для мобилизованных резервистов будет развёрнут на базе учебного центра ВДВ.

Для родственников мобилизованных в Омской области работает единый консультационный центр в штабе общественной поддержки «Единой России» по пр. К. Маркса, 6 (телефон — 31-88-00). Специалисты отвечают на вопросы по частичной мобилизации.

Также в регионе по номеру 122 круглосуточно работает колл-центр по вопросам частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Призыву подлежат лица, проходившие службу в рядах ВС, имеющие определенные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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