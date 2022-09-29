Артём, Приморский край, 29 сентября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Руководители предприятий Артёма по собственной инициативе помогают сотрудникам, которые призваны в рамках частичной мобилизации для участия в спецоперации по защите Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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Так, на артемовском Дробильно-сортировочном заводе мобилизованным работникам выплачивают почти 100 тыс. рублей. Для оказания информационной помощи работникам и их семьям на предприятии создали колл-центр.

В ООО «Строймеханизация» помогли с комплектацией тактических рюкзаков — закуплены все самые необходимые вещи, в том числе термобельё, носки, шапки, подшлемники, спальники, термосы, фонарики и многое другое, а также укомплектованная аптечка. Закуплены кнопочные телефоны.

ООО «СпецСУ» также приняло решение выплачивать 70 тыс. рублей сотрудникам, получившим повестки из военкомата.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин рассказал об обеспечении и расширенной поддержке резервистов округа.