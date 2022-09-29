Новая Каховка, Бывш. УССР, , 11:50 — REGNUM Киевские войска повредили газопровод в Херсонской области, сообщили власти региона.

Газопровод Albinfo

По их данным, ВСУ нанесли удар по газопроводу в Херсонской области. В результате без газа остался город Новая Каховка.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска расстреляли колонну мирных жителей Купянска, погибли более 30 человек. Об этом рассказал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Он уточнил, что в луганских больницам находятся семь пострадавших в результате преступления, в том числе дети.