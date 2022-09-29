Москва, 29 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о невыгодности инцидентов на «Северных потоках» — это ложь. Об этом сегодня, 29 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИА REGNUM Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» (Nord Stream 2)

По её словам, США много лет вели борьбу с этим проектом всеми доступными способами.

«И когда господин Блинкен говорит, что никому не выгодно разрушение «Северных потоков» — это смехотворно. Давайте говорить как есть», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на двух «Северных потоках» произошли в зоне, которая контролируется американской разведкой, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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