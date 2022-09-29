Иркутск, 29 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Иркутскую область идет «зима». По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 сентября и 1 октября ночью местами по области, 2 октября ночью в северо-восточных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

30 сентября ночью в западных и днем в северо-западных районах — сильный дождь, мокрый снег и снег, установление временного снежного покрова.

Учитывайте предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях при планировании поездок на дальние расстояния, призывают спасатели.

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