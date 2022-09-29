Уфа, , 11:51 — REGNUM Форум «Навстречу Евразиаде» пройдет в Уфе в 2023 году. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба министерства спорта Башкирии.

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Сообщается, что в Уфу приедут более тысячи спортсменов, тренеров, наставников, болельщиков из регионов России, Азии и дружественных стран.

Отмечается, что в рамках форума пройдут соревнования по армрестлингу, гиревому спорту, борьбе на поясах, мас-рестлингу.

«В Башкирии соревнования будут проходить на лучших спортивных объектах», — приводит пресс-служба слова министр молодежной политики и спорта БашкирииРуслана Хабибова.