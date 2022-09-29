Москва, 29 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В зону специальной военной (СВО) операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР направляется и готов направиться ряд сенаторов и депутатов от партии «Единая Россия». Об этом 28 сентября сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в своём телеграм-канале.

Mil.ru Частичная мобилизация

«В зону СВО отправляются и готовы отправиться сенаторы, депутаты «Единой России» всех уровней — добровольно и по мобилизации. В ближайшее время их ряды пополнят еще 15 наших товарищей — депутатов заксобраний, гордум и сельсоветов», — написал он в своём сообщении.

Также Турчак уточнил, что это: Дмитрий Афанасьев (заксобрание Калужской области), Максим Гелас (заксобрание Ростовской области), Владимир Ожогин (Ульяновская гордума), Руслан Богоманов (Козельская гордума), Александр Пащенко (Совет депутатов МО г. Саяногорск), Андрей Фетисов (Совет депутатов МО г. Волхов), Дмитрий Трубчанинов (Собрание депутатов Облученского района, ЕАО), Андрей Жуков (Совет депутатов Калачеевского района, Воронежская область), Александр Калужин (Совет депутатов Усманского района, Липецкая область), Алексей Жирнов (Вознесенский сельсовет, Воронежская область), Юрий Вдовин (Мугреево-Никольский сельсовет, Ивановская область), Константин Васильев (Дзержинский сельсовет, Ленинградская область), Евгений Смирнов (Цвылёвский сельсовет, Ленинградская область), Александр Кобзев (Большеизвальский сельсовет, Липецкая область) и Игорь Шакмаков (Альшиховский сельсовет, Татария).

При этом первый зампред Совфеда РФ отметил, что этот список не является окончательным и заявления от депутатов «Единой России» направить в зону СВО продолжают поступать.

«Защита Отечества — дело чести, для которого не существует депутатских статусов, рангов и званий», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава регионального отделения партии ЛДПР в Алтайском крае Максим Крайн получил повестку о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации.