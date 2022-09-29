Вьетнам занял место самой быстрорастущей экономики Азии
Ханой, 29 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. По официальным данным, за лето 2022 года экономика Вьетнама росла самыми быстрыми темпами за последние десятилетия, опережая переживающую спад мировую экономику, как сообщает Financial Times.
ВВП Вьетнама, центра обрабатывающей промышленности Юго-Восточной Азии, вырос на 13,7% за три месяца с июня по август, чему способствовало расширение сектора услуг, который вырос на 18,9%, а также промышленности и строительства, которые выросли на 12,9%.
Столь впечатляющему росту также способствовал эффект низкой базы по сравнению с тем же периодом предыдущего года, когда Вьетнам боролся с пандемией COVID-19, и ВВП страны сократился на 6%.
На этой неделе Всемирный банк предсказал, что рост экономики Вьетнама составит 7,2% за год, что сделает его самой быстрорастущей страной в Азии. Таким образом, он опередит богатую ресурсами Индонезию, которая выиграла от взлета цен на сырьевые товары, и значительно обгонит Китай, чья экономика страдает из-за локдаунов в связи с политикой «нулевого ковида».
Такие компании, как Foxconn, поставщик Apple, также перенесли производство во Вьетнам из Китая, чтобы минимизировать влияние ковидных ограничений.
Экспорт товаров вырос на 17,3% до $282,52 млрд за первые девять месяцев этого года, сообщило главное статистическое управление Вьетнама, причем более 30% этого экспорта пришлось на США.
Страна также выиграла от роста потребительских расходов в связи с ослаблением пандемических ограничений и относительно низкими темпами инфляции, которая в августе достигла 2,9%.