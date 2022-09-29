Ханой, 29 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. По официальным данным, за лето 2022 года экономика Вьетнама росла самыми быстрыми темпами за последние десятилетия, опережая переживающую спад мировую экономику, как сообщает Financial Times.

Hieucd Ханой

ВВП Вьетнама, центра обрабатывающей промышленности Юго-Восточной Азии, вырос на 13,7% за три месяца с июня по август, чему способствовало расширение сектора услуг, который вырос на 18,9%, а также промышленности и строительства, которые выросли на 12,9%.

Столь впечатляющему росту также способствовал эффект низкой базы по сравнению с тем же периодом предыдущего года, когда Вьетнам боролся с пандемией COVID-19, и ВВП страны сократился на 6%.

На этой неделе Всемирный банк предсказал, что рост экономики Вьетнама составит 7,2% за год, что сделает его самой быстрорастущей страной в Азии. Таким образом, он опередит богатую ресурсами Индонезию, которая выиграла от взлета цен на сырьевые товары, и значительно обгонит Китай, чья экономика страдает из-за локдаунов в связи с политикой «нулевого ковида».

Такие компании, как Foxconn, поставщик Apple, также перенесли производство во Вьетнам из Китая, чтобы минимизировать влияние ковидных ограничений.

Экспорт товаров вырос на 17,3% до $282,52 млрд за первые девять месяцев этого года, сообщило главное статистическое управление Вьетнама, причем более 30% этого экспорта пришлось на США.

Страна также выиграла от роста потребительских расходов в связи с ослаблением пандемических ограничений и относительно низкими темпами инфляции, которая в августе достигла 2,9%.