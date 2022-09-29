В результате оползня в афганской провинции Забуль погибли два горняка
Калат, Афганистан, 29 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В афганской провинции Забуль два шахтёра погибли в результате оползня на руднике по добыче хрома. Об этом сообщает газета «8 Собх».
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Шахта
Согласно источникам, в ходе работ рухнул пласт, что привело к жертвам. Также известно об одном раненом.
Собеседники добавляют, что разработку рудника несколько месяцев назад начала некая афганская компания.
Следует отметить, что в этом районе провинции Забуль ведутся разработки ещё двух рудников.