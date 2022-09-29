Калат, Афганистан, 29 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В афганской провинции Забуль два шахтёра погибли в результате оползня на руднике по добыче хрома. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Free-Photos Шахта

Согласно источникам, в ходе работ рухнул пласт, что привело к жертвам. Также известно об одном раненом.

Собеседники добавляют, что разработку рудника несколько месяцев назад начала некая афганская компания.

Следует отметить, что в этом районе провинции Забуль ведутся разработки ещё двух рудников.