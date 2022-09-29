Сана, 29 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы-хуситы заявили о том, что Саудовская Аравия не выполняет условия прекращения огня в городе-порту Ходейда. Об этом 29 сентября сообщает официальный телеканал хуситов Al-Masirah.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Йемен

По данным журналистов, за 28−29 сентября саудовские войска подвергли позиции хуситов артиллерийским ударам и обстрелам из стрелкового оружия.

Отмечается, что нарушения включают регулярные вылеты беспилотников-шпионов, девять нарушений, связанных с артиллерийскими обстрелами и 50 нарушений, вызванных обстрелами из стрелкового оружия. Всего за сутки зафиксировано 73 нарушения режима о прекращении огня, сообщают журналисты.

Город-порт Ходейда официально объявлен демилитаризованной зоной для обеспечения поставок гуманитарной помощи.