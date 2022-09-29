Анкара, 29 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Туристические организации Турции разрабатывают «билетную карту» для туристов из России. Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По информации источников, «билетная карта» может стать альтернативой платёжной системе «Мир», от работы с которой отказываются крупные турецкие банки на фоне давления Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, в Анталье начались протесты после отказа банков от работы с платёжной системой «Мир».