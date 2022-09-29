Сеул, 29 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Южная Корея заняла третье место по уровню развития электронного правительства ООН, уступив Дании и Финляндии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что в индекс, составляемый Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН раз в два года, вошли

Индекс развития электронного правительства составляется раз в два года Департаментом экономического и социального развития ООН. Он состоит из трех подындексов, характеризующих состояние ИКТ-инфраструктуры, человеческого капитала и онлайновых государственных услуг.

Известно, что по уровню онлайн-услуг и телекоммуникаций Южная Корея заняла первое место, однако в категории человеческие ресурсы страна заняла последнее место среди десяти ведущих экономик мира.

В 2020 году Южная Корея заняла второе место в рейтинге.

В первую десятку вошли Новая Зеландия, Швеция, Исландия, Австралия, Эстония, Нидерланды и США.