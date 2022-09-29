Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Вашингтон рассчитывает добиться от ООН принятия мер против России. Об этом со ссылкой на американских чиновников 29 сентября сообщает издание Politico.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом отмечается, резолюция по б. УССР может быть принята в обход Совбеза ООН, где у России есть право вето.

«Администрация [президента США Джо] Байдена, тем временем, изо всех сил пытается заставить Организацию Объединённых Наций принять меры против России. Один из способов мог бы включать в себя обход Совета Безопасности ООН, где Россия имеет право вето, принятие резолюции, которая осудила бы планы Москвы аннексировать значительную часть восточной [б. УССР] и призвала бы Россию вывести все свои войска», — заявили официальные лица США.

Отмечается, что чиновники рассматривают возможность использовать «малоизвестное положение в Уставе ООН», использование которого уже было однажды инициировано США в 1950 году во времена конфликта на Корейском полуострове. Тогда оно помогло обойти вето СССР и Китая.

При этом официальные лица США считают, что один из наиболее многообещающих способов повлиять на позицию президента России Владимира Путина — это опереться на президента Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, пару мировых лидеров, которые, как полагают, имеют значительное влияние на российского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 24 февраля проводит на территории б. УССР специальную военную операцию, целями которой является денацификация и демилитаризация б. УССР. Добавим, что с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о воссоединении с Россией. После подсчёта 100% бюллетеней стало известно, что в ДНР за воссоединение с РФ высказались 99,23% при явке 97,51%, в ЛНР — 98,42% избирателей при явке 94,15%, в Запорожской области — 93,11% избирателей при явке 85%, в Херсонской области — 87,05% проголосовавших при явке 78,86%.