Вашингтон, 29 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Вашингтон рассчитывает добиться от ООН принятия мер против России. Об этом со ссылкой на американских чиновников 29 сентября сообщает издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM США

При этом отмечается, резолюция по б. УССР может быть принята в обход Совбеза ООН, где у России есть право вето.

«Администрация [президента США Джо] Байдена, тем временем, изо всех сил пытается заставить Организацию Объединённых Наций принять меры против России. Один из способов мог бы включать в себя обход Совета Безопасности ООН, где Россия имеет право вето, принятие резолюции, которая осудила бы планы Москвы аннексировать значительную часть восточной [б. УССР] и призвала бы Россию вывести все свои войска», — заявили официальные лица США.

Отмечается, что чиновники рассматривают возможность использовать «малоизвестное положение в Уставе ООН», использование которого уже было однажды инициировано США в 1950 году во времена конфликта на Корейском полуострове. Тогда оно помогло обойти вето СССР и Китая.

При этом официальные лица США считают, что один из наиболее многообещающих способов повлиять на позицию президента России Владимира Путина — это опереться на президента Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, пару мировых лидеров, которые, как полагают, имеют значительное влияние на российского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 24 февраля проводит на территории б. УССР специальную военную операцию, целями которой является денацификация и демилитаризация б. УССР. Добавим, что с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о воссоединении с Россией. После подсчёта 100% бюллетеней стало известно, что в ДНР за воссоединение с РФ высказались 99,23% при явке 97,51%, в ЛНР — 98,42% избирателей при явке 94,15%, в Запорожской области — 93,11% избирателей при явке 85%, в Херсонской области — 87,05% проголосовавших при явке 78,86%.