Купянск, Украина, 29 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли колонну с мирными жителями. Об этом 29 сентября сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Инцидент произошёл в Харьковской области. Колонна из пяти автомобилей направлялась из Купянска в сторону России, но была обстреляна со стороны ВСУ. По предварительным данным, погибли свыше 30 человек, в том числе дети. Из-за постоянных атак экстренным службам не удаётся вывезти тела.

В больницы ЛНР поступили семь пострадавших, в том числе дети, рассказал Мирошник в личном телеграм-канале.