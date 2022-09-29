Ереван, 29 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Азербайджан продолжает удерживать часть армянских территорий. Об этом 29 сентября заявила на заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Он обвинил азербайджанские вооружённые силы, что они накануне якобы обстреляли армянскую территорию, на которой велись инженерные работы.

«Это — продолжение агрессии, территория Армении оккупирована. Наша позиция определенна и однозначна — вооружённые силы Азербайджана должны быть выведены с территории Армении», — сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что власти страны приступили к масштабным реформам армянской армии.

Напомним, ранее начальник Генштаба Армении Эдуард Асрян сообщил, что азербайджанские подразделения в ходе боёв, прошедших в сентябре, продвинулись вглубь Армении в направлении Джермука на 7,5 км при ширине фронта 8,5 км. В мае 2021 года азербайджанские подразделения заняли территорию возле Чёрного озера в Сюникской области Армении.