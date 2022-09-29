Москва, , 11:36 — REGNUM Почему российский МИД говорит об инциденте? Генпрокуратура РФ 27 сентября возбудила дело об акте международного терроризма, заявил корреспонденту автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Северный поток - 2» ПАО «Газпром»

«Конечно, подрыв «Северных потоков 1 и 2» — это преступление и оно, видимо, будет раскрыто иностранными службами.

Установят, кто его совершил, по чьему приказу, кто помогал информацией и с технической поддержкой.

Но, с наибольшей долей вероятности всё засекретят и обойдутся скрытыми договоренностями между европейскими правительствами и США.

Европейским компаниям, потерявшим деньги, что-то скомпенсируют и на этом остановятся. Это вопрос месяца — двух. Поэтому российской стороне самой надо раскрывать это дело», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура Российской Федерации возбудила уголовное дело по факту взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

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