Грозный, 29 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о продолжении наступления на херсонском направлении, в котором участвует полк «Север». По словам руководителя региона, операция по ликвидации противника проходит «быстро, точечно, эффективно».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Продолжаются наступательные действия в херсонском направлении. Командир полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ Хасмагомед Магомадов «Гроза» вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника на ответственной территории», — написал Кадыров 29 сентября в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что избежать потерь среди личного состава позволяет тщательно спланированная стратегия. Также существенную роль играет высокая боевая подготовка чеченских силовиков, отметил Кадыров.