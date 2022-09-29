Сыктывкар, , 11:34 — REGNUM Бывший глава регионального отделения партии ЛДПР в Алтайском крае Максим Крайн получил повестку о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации. Он сообщил об этом 28 сентября на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мобилизация Мэр Братска Сергей Серебренников

«Вот и настала моя очередь. Я получил долгожданную повестку. С первого дня мобилизации знал, что меня призовут, поскольку я служил в рядах армии и моя ВУС (военно-учетная специальность. — ред.) на сегодня является приоритетной», — написал он в своём сообщении.

Также Крайн уточнил, что он и его семья были готовы к этому, и добавил, что негативно относится к тем, кто пытается получить медицинский отвод от мобилизации или хочет покинуть территорию России, выстроившись в очереди на границах.

«Когда страна нуждается в защите, вы прячетесь за какими-то регалиями, придумываете причины. В итоге трусливо оставляете Родину без помощи! Я — депутат ЛДПР, координатор регионального отделения партии в Республике Коми, но прятаться не собираюсь. Решил, что пойду служить и буду защищать Родину. И все, кто считает себя мужчинами, гражданами страны, должны сделать то же самое», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что бывший глава Оричевского района Кировской области Вадим Нургалин направился на военную службу в рамках частичной мобилизации.