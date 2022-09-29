Ереван, , 11:34 — REGNUM Успешная внешняя политика Баку позволила остановить поставки вооружения Армении из ряда стран. Об этом 29 сентября заявила на заседании армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Никол Пашинян Primeminister.am

«Есть случаи, в которых заплачены сотни миллионов долларов, но обязательства по поставкам оружия в Армению не выполняются, в том числе и странами-союзниками», — сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, это — болезненно для Армении. Он считает, что такое давление делается, что бы Ереван пошёл на территориальные уступки.

Пашинян заявил о готовности защищать независимость и территориальную целостность республики.

Напомним, вечером 28 сентября на азербайджано-армянской границе произошло очередное обострение конфликта. Ереван обвинили Баку в обстрелах, из-за которых погибли трое армянских военнослужащих. В Азербайджане заявили, что реагировали на «провокации».

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