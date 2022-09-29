Донецк, 29 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщили 29 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:50 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:05 из Дылеевки боевики ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив семь снарядов калибра 152 мм.