Париж, 29 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Франция осудила «неизбирательные» иранские удары на территории Курдистана, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Франция осуждает массированные удары, на которые претендует Иран и которые были нанесены в автономном районе Курдистан, что является грубым нарушением суверенитета Ирака и международного права и в результате которых были нанесены неизбирательные удары по гражданским лицам», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции.

По утверждению Тегерана, в результате взрывов «13 человек погибли и 58 получили ранения, большинство из них — гражданские лица, в том числе дети в возрасте до десяти лет».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил распустить Национальное собрание из-за вотума недоверия.

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