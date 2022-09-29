Мурманск, 29 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Депутаты Мурманского горсовета единогласно проголосовали за прекращение побратимских связей с шведским городом Лулео, сообщает пресс-служба парламента.

Кольский залив в Мурманске

Соглашение об установлении побратимских связей между городами было заключено 26 марта 1972 года.

Отмечается, что дружественное сотрудничество прекращено по инициативе шведской стороны. Мурманские депутаты получили соответствующее уведомление в середине августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурманск разорвал побратимские связи с польским Щецином.