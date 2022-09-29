Луганск, 29 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Подробности убийства первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко стали известны из перехваченного разговора между сотрудником и агентом СБУ. Исполнителю убийства заплатили 5 млн рублей, сообщает 29 сентября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

Источник в силовых структурах ЛНР рассказал, что сотрудник СБУ Александр Киященко обсуждал с агентом подготовку очередного теракта против одного из чиновников в ЛНР. При этом он упомянул о заказном убийстве Захарченко, за которое было заплачено $2 млн.

«Я говорю, пять миллионов рублей отошло человеку, который исполнял. <…> Два миллиона долларов — это был общий бюджет на всё: на подготовку, на закладку, на так далее», — сказал сотрудник СБУ.

Он добавил, что исполнителю нужно было нажать «на клавишу вовремя».

Собеседник агентства уточнил, что обсуждавшийся теракт был предотвращён.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.

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